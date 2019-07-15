Зеленским принято решение о замене 12 руководителей посольств, в т.ч. в США, - Офис Президента

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страиницу Офиса Президента в Фейсбук.

"Президент Украины Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины. Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В том числе и посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон", - говорится в сообщении.

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В Офисе Президента отметили, что параллельно идет работа по подбору и оформлению новых послов. Соответствующие указы главы государства будут опубликованы в ближайшее время.

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