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15.07.19 19:47

Зеленским принято решение о замене 12 руководителей посольств, в т.ч. в США, - Офис Президента

В рамках обновления дипломатического корпуса Украины Президентом принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру.

Зеленским принято решение о замене 12 руководителей посольств, в т.ч. в США, - Офис Президента

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страиницу Офиса Президента в Фейсбук.

"Президент Украины Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины. Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В том числе и посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон", - говорится в сообщении.

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В Офисе Президента отметили, что параллельно идет работа по подбору и оформлению новых послов. Соответствующие указы главы государства будут опубликованы в ближайшее время.

Зеленским принято решение о замене 12 руководителей посольств, в т.ч. в США, - Офис Президента 01

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