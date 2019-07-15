ЦИК обязал в ряде округов на бюллетенях поставить штампы о выбывании кандидатов

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Комиссии.

Обязательства коснулось округов № 12, 17, 21, 24, 27, 31, 32, 36, 39, 40, 64, 65, 70, 74 – 76, 78, 81, 84, 94, 96, 97, 100 – 102, 123, 130, 135, 136, 141, 143, 149, 159, 176, 182 – 184, 200 – 202, 204, 212.

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Штамп поставят горизонтально. Его оттиск будет охватывать пустой квадрат, фамилию, инициалы и другие сведения о кандидате с отмененной регистрацией. В ЦИК отметили, что оттиск не должен никоим образом охватывать информацию о другом кандидате.