Два украинских воина получили ранения с начала суток 15 июля. Враг 6 раз нарушил перемирие, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил:

трижды вблизи Водяного: из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

рядом с Широкино - из стрелкового оружия;

по окраине Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил:

неподалеку Луганского - из крупнокалиберного пулемета;

в районе населенного пункта Новоалександровка - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащего получили ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются".