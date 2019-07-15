За неделю зафиксировано 345 случаев кори, - ЦОЗ

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

По оперативным данным, в течение 28-й недели 2019 года корью заболели 345 человек - 180 взрослых и 165 детей.

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Сообщается, что с 28 июня по 11 июля больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве (44 больных: 32 взрослых и 12 детей), Хмельницкой (29: 14 взрослых и 15 детей), Черновицкой (24: 10 взрослых и 14 детей), Киевской (23: 16 взрослых и 7 детей) и Закарпатской (23: 8 взрослых и 15 детей) областях.

С начала года (с 28 декабря 2018-го до 11 июля 2019 года) корью заболели 56105 человек - 26358 взрослых и 29727 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели почти 115 тыс. человек, 39 из которых умерли.