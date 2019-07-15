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15.07.19 22:06

Коррупционная схема растаможивания автомобилей ликвидирована на Винницкой таможне, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В рамках уголовного производства оперативники управления защиты экономики в Винницкой области Нацполиции, следователи теруправления ГБР, расположенного в пгт. Хмельницкий при процессуальном руководстве военной прокуратуры Винницкого гарнизона задокументировали коррупционную схему растаможивания транспортных средств. Было установлено, что к преступной схеме причастны начальник одного из таможенных постов и другие таможенники. За каждую выставленную таможенную декларацию субъекты хозяйствования должны были платить 500 гривен неправомерной выгоды.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте защиты экономики Нацполиции.

В сообщении отмечается: "Во время процессуальных мероприятий правоохранители задокументировали многочисленные факты получения начальником одного из таможенных постов вознаграждения на общую сумму почти 300 000 гривен. За определенное вознаграждение последний решал вопрос о беспрепятственного растаможивания товаров, а именно транспортных средств.

15 июля, во время получения очередного "транша" правоохранители задержали начальника таможенного поста и его подчиненного.

Правоохранители изъяли 95 700 тысяч гривен, полученных в качестве неправомерной выгоды.
В настоящее время проводятся санкционированные обыски по месту работы и жительства фигурантов.
Начальник таможенного поста и подчиненный задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
Продолжается следствие.

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Коррупционная схема растаможивания автомобилей ликвидирована на Винницкой таможне, - Нацполиция 01
Коррупционная схема растаможивания автомобилей ликвидирована на Винницкой таможне, - Нацполиция 02
Коррупционная схема растаможивания автомобилей ликвидирована на Винницкой таможне, - Нацполиция 03
Коррупционная схема растаможивания автомобилей ликвидирована на Винницкой таможне, - Нацполиция 04

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