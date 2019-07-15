Коррупционная схема растаможивания автомобилей ликвидирована на Винницкой таможне, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте защиты экономики Нацполиции.

В сообщении отмечается: "Во время процессуальных мероприятий правоохранители задокументировали многочисленные факты получения начальником одного из таможенных постов вознаграждения на общую сумму почти 300 000 гривен. За определенное вознаграждение последний решал вопрос о беспрепятственного растаможивания товаров, а именно транспортных средств.

15 июля, во время получения очередного "транша" правоохранители задержали начальника таможенного поста и его подчиненного.

Правоохранители изъяли 95 700 тысяч гривен, полученных в качестве неправомерной выгоды.

В настоящее время проводятся санкционированные обыски по месту работы и жительства фигурантов.

Начальник таможенного поста и подчиненный задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Продолжается следствие.

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