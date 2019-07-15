Верховный Суд признал законным решение ЦИК об отмене регистрации кандидатом в ВР Шария

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВС, решение было принято после жалобы самого Шария и политической силы "Партия Шария" об отмене его регистрации кандидатом в депутаты, сообщает Верховный суд Украины.

Рассматривая иск, суд принял во внимание письмо СБУ, направленное в ЦИК, о последнем месте жительства блогера. В нем говорится о том, что 24 января 2012 года Анатолий Шарий выехал за пределы Украины и после этого не возвращался.

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Кроме того, истцы не предоставили доказательств о том, что Шарий возвращался на территорию Украины после декабря 2012 года, ни Центральной избирательной комиссии, ни в суд первой инстанции.

Напоминаем, 23 июня 2019 года ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины". 1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты. 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.

Также Центральная избирательная комиссия во исполнение судебного решения зарегистрировала пророссийского видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты Украины.

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3 июля Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию главы АП Януковича Андрея Клюева и проросийского видеоблогера Анатолия Шария. За это решение проголосовали все присутствующие члены комиссии. Оба кандидата не проживали последние 5 лет в Украине.