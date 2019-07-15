Суд не изменил меру пресечения двум жителям Киева, подозреваемым в лжеминировании объектов в Харькове

Коллегия судей отказала в удовлетворении апелляционных жалоб прокурора и защитников на постановления следственного судьи Киевского районного суда города Харькова об избрании меры пресечения двум подозреваемым в передаче ложных сообщений с угрозами совершить взрывы в местах массового скопления жителей Харькова, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судова влада України".

"В апелляционных жалобах прокурор выражал несогласие в части определения залога судом первой инстанции, а защитники не соглашались с избранием меры пресечения по ходатайству органа предварительного расследования, считая подозрения необоснованными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убытки харьковских предприятий из-за "минирования" превышают 5 млн грн, полиция потратила на выезды 300 тыс. грн, - начальник ГУНП Сокуренко

Подозрения органом досудебного расследования предъявлены по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный повторно или по предварительному сговору группой лиц).

По обстоятельствам инкриминируемых органом досудебного расследования событий - двое киевлян с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения и воздействия на совершение действий юридическими лицами, в течение мая 2019 года, через сеть Интернет присылали письма на электронные адреса полиции Харьковщины с угрозами совершения взрывов в местах государственных учреждений, торговых центров и других заведениях общественного посещения", - говорится в сообщении.

Напомним, правоохранители в ходе проведения специальной операции на территории Киева задержали двух жителей столицы, которые занимались рассылкой через интернет заведомо ложных сообщений об угрозе публичной безопасности на территории Харькова.

Постановлениями следователя судьи Киевского районного суда города Харькова от 30 июня 2019 года двум подозреваемым были применены меры пресечения в виде содержания под стражей на период досудебного расследования - до 26 августа 2019 года. Этими же постановлениями обоим подозреваемым определен размер залога - 1440750 грн, каждому. Позже их выпустили под залог.

Также читайте: В Киеве сообщили о "минировании" всех детсадов города

В Харькове массовые сообщения о заминировании регулярно поступают с 21 апреля. Силовики проверяли гостиницы, торговые центры, школы, университеты и колледжи, районные администрации, заводы, вокзалы, аэропорт и тому подобное. Ни в одном случае взрывчатку не нашли.

Министерство внутренних дел изменило алгоритм реагирования на сообщения о минировании.