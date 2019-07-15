Украинцы в США пикетировали консульство Италии из-за приговора Маркиву. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает с места события корреспондент Укринформа.

"Что-то там доказывали итальянские журналисты (на суде над Маркивым - ред.), но мы считаем, что эти доказательства ложные и дело было сфабриковано. Мы требуем от итальянского правительства предоставить Маркиву доступ к справедливому правосудию ", - рассказал активист Razom for Ukraine Алекс.

Пикет собрал около десятка человек. В руках они держат плакаты с надписями "Свободу Виталию Маркиву", "Итальянское правосудие не должно действовать по путинским указаниям". Они также скандируют "Свободу Виталию Маркиву", когда из дверей консульства выходят сотрудники и посетители.

"Это министр внутренних дел Италии, который, как видите, стоит на Красной площади в футболочке с Путиным, в каком милитарном прикиде. А здесь он стоит в футболочке с надписью "Нет санкциям против России". Когда имеем министра внутренних дел с также позицией, то есть и суды с такой позицией, и прокуратура с такой позицией. Это предвзятый суд, предвзятое судопроизводство, и против этого мы протестуем ", - рассказал Алекс о своем плакате, на котором изображен министр внутренних дел Италии Сальвини, известный своей приверженностью к Кремлю.

Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.

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