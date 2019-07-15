Украинский воин Дмитрий Лисовол погиб на Донбассе 15 июля. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говоится на офицальной странице 92-й ОМБр в Фейсбук.

Дмитрий Александрович Лисовол, 1987 года рождения, уроженец города Ракитное Киевской области, старший солдат, военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады.

В сообщении отмечается: ""С печалью сообщаем Вам болезненной потере.

15.07.2019 в бою с российскими оккупантами в районе Авидеевки погиб старший солдат Лисовол Дмитрий Александрович.

Дмитрий родился 24.10.1987 года. Без отца остались сын и дочь Дмитрия.

Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям героя. Смерть Дмитрия это тяжелая потеря для всех нас".

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.