В Умани при продаже пистолета-пулемета задержан местный житель, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В полицию поступила оперативная информация о продаже огнестрельное оружие и боеприпасов. Как выяснили полицейские, житель города Умани продавал пистолет-пулемет "Skorpionvz.61", четыре магазина и патроны к нему.

В результате проведения оперативной закупки злоумышленника задержали. Согласно заключению эксперта изъятое оружие является огнестрельным, а патроны - боевыми.

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Открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

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