Омбудсмен Денисова поедет в Москву, чтобы попасть на суд над украинскими военнопленными моряками

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Денисова сообщила "Укринформу".



По словам украинского омбудсмена, она договорилась с Москальковой "предпринять определенные шаги" и подготовить документы, которые помогут более содержательно обсудить задачи по реализации гуманитарных прав граждан. Она отметила, что в числе задач – наработка механизма по возврату украинских граждан.

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Денисова добавила, что 17 июля планирует посетить в Москве судебное заседание, на котором будут рассматривать изменение или продление меры пресечения украинским военнопленным морякам.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас их держат в СИЗО в Москве.

24 января 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала резолюцию относительно эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе и призвала Кремль освободить украинских моряков, а также соблюдать Женевскую конвенцию о военнопленных.

Ожидается, что 17 июля в Лефортовском районном суде Москвы начнутся заседания о продлении сроков содержания под стражей украинских военных моряков.