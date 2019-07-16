Один украинский воин погиб, еще трое получили ранения на Донбассе. За сутки - 17 вражеских обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба. в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- четыре раза вблизи Водяного - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и произошло боестолкновение;

- дважды вблизи Широкино - из стрелкового оружия;

- неподалеку от Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- два раза окраины Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- трижды в районе населенного пункта Павлополь - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- вблизи Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 4 раза:

- возле Луганского - из крупнокалиберного пулемета;

- вблизи Новоалександровки - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

- неподалеку от Попасной - из миномета калибра 120 мм и автоматического гранатомета;

- в районе населенного пункта Крымское - из стрелкового оружия.

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"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб и трое получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - сказано в сообщении.

По данным разведки, 15 июля один оккупант был уничтожен и один ранен.

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников вблизи Опытного из минометов калибра 120 и 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны один раз вблизи Крымского из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.



