Представители США и России обсудят в Женеве идею нового соглашения по контролю над вооружениями

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что хотел бы заключить с Россией и Китаем новое соглашение о контроле над вооружениями, распространяющееся на все виды ядерного оружия. Он уже обсуждал эту тему отдельно с российским президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Китай в настоящий момент не является участником соглашений о контроле над ядерными вооружениями между Россией и США.

По словам анонимных источников в администрации, американскую делегацию возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан. В делегацию также войдут представитель Совета по национальной безопасности Тим Моррисон и представители Пентагона, Объединенного комитета начальников штабов и Агентства по национальной безопасности.

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Российскую делегацию возглавит замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

"Мы считаем, что – постучим по дереву – мы достигли того момента, когда можно попытаться начать этот процесс снова", – сказал один из источников, перечислив длинную серию инцидентов, которые осложнили российско-американские отношения за последний год.

"Я говорю "постучим по дереву", потому что, к сожалению, всегда достаточно всего одного инцидента, чтобы все сорвалось", – добавил он.