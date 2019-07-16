Украина использует заседание Совбеза ООН, чтобы поднять четыре важные, но неприятные для РФ темы, - Ельченко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко рассказал в понедельник вечером в помещении Постоянного представительства Украины при ООН в Нью-Йорке.

"У нас есть четкий план, согласно которому члены Совета Безопасности, которые нас поддерживают - прежде всего, западные партнеры - как и наша делегация, которая будет выступать последней, используют факт проведения заседания, чтобы сказать России о всем остальном", - заявил он.

По словам Ельченко, под "другим" говорится о четырех основных темах:

Пятой годовщине сбития РФ MH17 - 17 июля;

Невыполнение Россией решения трибунала об освобождении моряков;

Эскалации на Донбассе несмотря на шаги Украины по разведению сил возле Станицы Луганской;

Об обстреле и убийстве украинских медиков.

"У нас есть абсолютное понимание собственно и наших партнеров, и даже более нейтральных стран, которые не поддерживают нас так сильно в Совете Безопасности, что закон о языке в Украине не имеет никакого отношения к повестке дня Совета Безопасности", - пояснил Ельченко.

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Украинский дипломат добавил, что сам факт стремления России обсудить "языковой вопрос" на Совбезе ООН за пять дней до парламентских выборов в Украине является вмешательством в избирательный процесс и частью гибридной войны.

"По замыслу россиян, это должно быть "One man show" (англ. "Шоу одного актера". - Ред.), где господин Небензя будет рассказывать на экран российского телевидения, как в Украине издеваются над русским языком... Но это возможность для других членов Совета Безопасности выступить с позициями по другим вопросам", - отметил он.

На вопрос, почему не удается сорвать заседание, как это было сделано в мае, Ельченко объяснил, что трудно запретить государству-члену ООН, тем более постоянному члену Совбеза, инициировать заседания, и поэтому было принято решение вместо этого использовать его для обсуждения тем, неприятных России.

В то же время, дипломат признал, что Германия и Франция не захотели срывать инициированное Россией заседание вторично, опять идти на конфронтацию с РФ, чтобы "не портить то настроение, которое, возможно, начало немножко положительно складываться после встречи внешнеполитических советников в Нормандском формате".