Нидерланды выделят $5 млн для укрепления безопасности на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ПРООН.

Отмечается, что проект под названием "Усиление национального и местного потенциала для эффективного обеспечения безопасности, правосудия и услуг по реинтеграции пострадавших в результате конфликта территориях Украины" должен воплотиться в жизнь в течение 3 лет - к середине 2022 года.

"Основное внимание проекта будет направлено на укрепление безопасности и верховенства права и усиления сплоченности общества на подконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей. Он будет опираться на работу, проводимую Программой ООН по восстановлению и развитию мира в рамках предыдущих проектов для стабилизации и повышения уровня общественной безопасности в этих областях", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в рамках проекта будет проводиться сотрудничество с местными институтами, отвечающими за безопасность и благосостояние жителей востока страны, будет развиваться сотрудничество этих институтов с местными общинами. Будут создаваться новые и улучшаться старые механизмы для решения конфликтов, предоставляться услуги по реинтеграции бывших военнослужащих.

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"Маргинализированные слои населения больше всего страдают из-за неэффективной и непрозрачной работы правоохранительных органов и судов. Новый компонент Программы ООН по восстановлению и строительству мира, при финансовой поддержке Нидерландов, улучшит общественную безопасность, доступ к правосудию и обеспечению правопорядка и решит сложные проблемы, вызванные затяжным вооруженным конфликтом на востоке Украины", - отметила Постоянный представитель ПРООН в Украине Дафина Герчева.

Программу ООН по восстановлению и строительству мира реализуют четыре агентства ООН, работает она в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Житомирской областях. В целом бюджет программы составляет 80 млн долларов и поддерживается 11 международными партнерами: Европейским Союзом, Европейским инвестиционным банкос, а также правительствами Дании, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швеции, Швейцарии, Японии и Соединенного Королевства.