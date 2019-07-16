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16.07.19 10:02

Итальянские следователи не приняли помощь Украины в деле Маркива, - экс-замгенпрокурора Енин

Итальянская сторона не ответила на предложение Украины провести следственный эксперимент под Славянском, где погиб итальянский фотограф Андреа Роккелли, и в целом не шла на контакт по делу против бойца Нацгвардии Виталия Маркива.

Итальянские следователи не приняли помощь Украины в деле Маркива, - экс-замгенпрокурора Енин

Об этом 15 июля сообщил бывший заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин в эфире "Громадського", передает Цензор.НЕТ.

По словам Енина, после задержание в Италии Маркива ГПУ и СБУ предложили сотрудничество своим итальянским коллегам по этому делу.

"Мы неоднократно пытались выйти на контакт с нашими итальянскими коллегами, было подписано совместное письмо с предложением создания совместной следственной группы. Мы приглашали итальянских следователей и прокуроров приехать на территории Украины для того, чтобы исследовать место совершения преступления, не по картам или схемам, а на местности", – заявил он.

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По мнению Енина, возможность следователям увидеть место преступления придала бы дополнительные аргументы невиновности Маркива, однако итальянцы не ответили на неоднократные устные и письменные обращения и не приняли предложение создать совместную с Украиной следственную группу. 

Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

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