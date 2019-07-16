В 20-ти городах Украины сегодня состоятся концерты по случаю вступления в действие закона о языке

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщила координатор общественной организации "Видсич" Екатерина Чепура.

"16 июля жители 20-ти городов на Востоке и Западе, на Севере и на Юге Украины соберутся на площадях, чтобы отметить вступление в действие закона о государственном языке", - говорится в сообщении.

В частности, в Киеве, Львове и Харькове состоятся концерты с участием Златы Огневич, Наталки Карпы, Tarabarova, Оксаны Мухи, Ivan Navi, Пиккардийской терции, Sonya Kay и других.

Также во всеукраинской акции примут участие Одесса, Винница, Днипро, Херсон, Житомир, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Ананьев, Богуслав, Кропивницкий, Луцк, Мариуполь, Николаев, Первомайск, Полтава, Ривне, Ружин, Сумы, Тернополь, Тростянец, Умань, Черкассы, Чернигов.

В Киеве праздничный концерт состоится в 19:00 возле Арки дружбы народов, во Львове в 19.30 на проспекте Свободы возле памятника Шевченко, а в Харькове - в 19.00 на площади Свободы.

Организаторами акции являются общественные организации и волонтеры. Цель акции - популяризация украинского языка.

"16 июля вступает в силу закон о государственном языке. Отметим это долгожданное радостное событие вместе, от Запада до Востока, от столицы до сел и городков ", - призывают организаторы акции "Язык объединяет" в Facebook.

Напомним, сегодня, 16 июля, вступил в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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