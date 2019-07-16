Судья Степанюк, принимавший решение по восстановлению кандидата от "Слуги народа" Куницкого, заявил о давлении. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, документ обнародован на сайте ВСП.

Судья Степанюк пишет, что это произошло 14 июля во время рассмотрения жалобы на решение Центральной избирательной комиссии о снятии с выборов кандидата Александра Куницкого. Степанюк входил в коллегию судей по этому делу.

По словам судьи, он получил три СМС-сообщения с одинаковым текстом – два в 18:38 и еще одно в 18:47 – в то время, когда коллегия находилась в совещательной комнате. Решение должны были объявить в 21:00.

В сообщениях, как утверждает Степанюк, его благодарили за положительное решение относительно "израильтянина", а также обещали "премию в оговоренном размере".

Степанюк заявил, что воспринимает эти сообщения как вмешательство в профессиональную деятельность судьи.





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Напомним, о двойном гражданстве Александра Куницкого, который баллотируется от партии "Слуга народа" по округу №169 в Харькове, заявил нардеп Андрей Денисенко 28 июня. Свою проверку по этому факту начала Центральная избирательная комиссия.

6 июля Александр Куницкий подтвердил, что с 12 лет является гражданином Израиля. ЦИК снял его с выборов.

15 июля суд отменил решение ЦИК о снятии с выборов кандидата от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкого.