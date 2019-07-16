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16.07.19 11:07

У Зеленского хотят в четверг созвать внеочередное заседание Рады для принятия антикоррупционных инициатив

Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка анонсировал созыв внеочередного заседания парламента для принятия антикоррупционных инициатив.

У Зеленского хотят в четверг созвать внеочередное заседание Рады для принятия антикоррупционных инициатив

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сообщил, выступая на панельной дискуссии форума "Установление справедливости - повестка дня для будущего парламента" во вторник в Киеве.

"Мы уже на четверг (18 июля. - Ред.) хотим созвать внеочередное заседание парламента. Мы будем требовать от парламента принять законодательство, которое бы дало возможность для эффективной работы Антикоррупционного суда. Мы будем требовать принять закон о незаконном обогащении", - сказал он.

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Напомним, 4 июня Рада отказалась рассматривать законопроект президента Владимира Зеленского про процедуру импичмента, который он внес 29 мая.

3 июня Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении, Рада отказалась его рассматривать 6 июня.

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