Теперь о переговорах по Украине мы узнаем на пресс-конференциях Путина. Это потеря субъектности, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом пятый президент Украины, лидер партии Петр Порошенко заявил в ходе телемарафона "Стоп Реванш".

"Я хочу отметить весь состав нашей делегации в ПАСЕ, которая билась как 9 рота, несмотря на то, что осталась без поддержки высшего политического руководства государства. Их результат был невероятным. Это представители нашей политической команды Владимир Арьев, Ирина Геращенко, Алексей Гончаренко, Мария Ионова. Значительная часть делегаций других стран в знак солидарности с Украиной покинула заседание ПАСЕ. Почему это так важно? Потому что с России просто сняли санкции и продемонстрировали, что такое поведение России - аннексия Крыма, оккупация Донбасса, убийства украинцев, - приемлемо", - предостерег Порошенко.

Он напомнил, что во время президенства его команда удерживала международный фронт солидарности с Украиной, и санкции со страны-агрессора не снимались.

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"Украина уходит с повестки дня приоритетных вопросов мира - нам этого нельзя допустить. Именно поэтому мы ввели принцип "Ничего об Украине без Украины". Ведь именно украинцы должны решать свою судьбу. Как нам обеспечить мир - только на условиях вывода оккупационных войск, разоружения незаконных формирований, освобождения от оккупации Крыма, передачи под контроль неконтролируемого участка российско-украинской границы", - подчеркнул Порошенко.

Он напомнил, что каждый раз перед встречей с Путиным мировые лидеры проводили консультации с президентом Украины. В частности, после акта российской агрессии в Керченском проливе Петр Порошенко в течение 18 часов пообщался почти со всеми мировыми лидерами и генсеком ООН, и на саммите в Буэнос-Айресе лидеры "Большой семерки" отменили все встречи с президентом России. Зато уже в этом году в Осаке Путин провел ряд переговоров, содержание которых Украине до сих пор не известно.

"О чем там говорили? Как об Украине говорили, какие были планы. Что нас ждет, удерживаем ли мы эту коалицию? Украинцы узнали на пресс-конференции Путина. Это - потеря субъектности. Украина постепенно превращается из игрока на мировой шахматной доске - в пешку, от которой ничего не зависит", - предостерег Порошенко.

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Он отметил, что именно мощная парламентская фракция "Европейской Солидарности" будет удерживать международный фронт в поддержку Украины и укреплять субъектность нашего государства на мировой арене.

"Именно Верховная Рада утверждает основы внешней и внутренней политики законом. И наша команда в том числе и опытных дипломатов, военных, государственных деятелей вернет Украину в число тех государств, от которых зависит собственное будущее", - отметил Порошенко.