СНБО предложит Зеленскому внести на рассмотрение новой ВР законопроекты по реформам в сфере обороны и безопасности, - Данилюк

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом секретарь СНБО Александр Данилюк, выступая на панельной дискуссии форума "Установление справедливости - повестка дня для будущего парламента" во вторник в Киеве.

"СНБО будет концентрироваться на том, чтобы в день начала работы нового парламента Президент внес законы, которые сдвинут с мертвой точки реформы в сфере безопасности и обороны", - сказал он.

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Он отметил, что речь идет, в частности, о смене процедуры осуществления гособоронзаказа.