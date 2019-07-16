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16.07.19 11:35

СНБО предложит Зеленскому внести на рассмотрение новой ВР законопроекты по реформам в сфере обороны и безопасности, - Данилюк

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому внести на рассмотрение нового парламента пакет законопроектов, предусматривающих реформы в сфере обороны и безопасности.

СНБО предложит Зеленскому внести на рассмотрение новой ВР законопроекты по реформам в сфере обороны и безопасности, - Данилюк

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом секретарь СНБО Александр Данилюк, выступая на панельной дискуссии форума "Установление справедливости - повестка дня для будущего парламента" во вторник в Киеве.

"СНБО будет концентрироваться на том, чтобы в день начала работы нового парламента Президент внес законы, которые сдвинут с мертвой точки реформы в сфере безопасности и обороны", - сказал он.

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Он отметил, что речь идет, в частности, о смене процедуры осуществления гособоронзаказа.

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