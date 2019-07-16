ГБР завершила досудебное расследование в отношении сотрудников запорожской СБУ, которые вымогали деньги у иностранцев, - Варченко

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила первый заместитель директора Госбюро расследований Ольга Варченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Собственно, источником их дохода были иностранные граждане, у которых заканчивался срок действия временного разрешения на проживание в Украине. За то, что не отменят разрешение и не сообщат в Государственную миграционную службу, силовики вымогали по 2 тысячи долларов взятки", - отметила Варченко в посте.

Также Варченко сообщила, что в преступной схеме участвовал иностранный гражданин, который ранее получил украинское гражданство. Он создал что-то вроде диаспоры, которая помогала вновь прибывшим в оформлении документов, аренде жилья и решении повседневных житейских вопросов. Именно этот гражданин был основным информатором сотрудников СБУ. Он регулярно подавал им списки тех своих земляков, у которых заканчивалось обучение в запорожских ВУЗах, истекал срок действия разрешения на временное проживание либо же кто оформлял браки с украинцами ради получения украинского гражданства.

Госбюро расследований уже завершило досудебное следствие по этому делу. За взяточничество, шантаж и покрывательство сотрудники Службы безопасности Украины будут отвечать по ч. 3 ст. 368 Криминального кодекса Украины. Сейчас их юристы изучают материалы следствия.

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