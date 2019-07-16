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16.07.19 11:59

Последние два года мы наблюдаем принятие решений, которые останавливают антикоррупционную реформу, - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник надеется на принятие ряда законопроектов, которые будут способствовать эффективной работе антикоррупционных органов.

Последние два года мы наблюдаем принятие решений, которые останавливают антикоррупционную реформу, - Сытник

"Фактически последние два года мы наблюдаем принятие таких решений, которые несколько останавливают антикоррупционную реформу", - сказал Сытник на панельной дискуссии форума "Установление справедливости - повестка дня для будущего парламента" во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он выразил надежду на то, что озвученные руководством государства инициативы в антикоррупционной сфере будут приняты.

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"Ответственность за незаконное обогащение, в том числе с гражданской спецконфискацией, даёт возможность вернуться к тем расследованиям, которые были фактически блокированы после решения Конституционного Суда", - отметил директор НАБУ.

Кроме того, по его словам, необходимо рассмотреть и принять законопроект о предоставлении права НАБУ на "прослушку".

"Необходимо вернуть полномочия НАБУ и относительно возможности обжалования соглашений, которые были подписаны вследствие реализации коррупционных схем", - добавил он.

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"Надеюсь, что инициативы будут приняты... а с работой Антикоррупционного суда точка невозврата будет пройдена", - сказал Сытник.

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