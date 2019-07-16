Рябошапка о люстрации: пока Рада примет этот закон, мы реализуем много инициатив и пойдем на заслуженный отдых

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал журналистам во вторник в Киеве.

"Главная идея расширения закона о люстрации была в чем... Многие обвиняли Офис Президента в том, что мы якобы поддерживаем отмену закона о люстрации или признание его неконституционным, что в принципе не отвечает действительности", - сказал Рябошапка.

Рябошапка пояснил, что речь шла о том, что закон "где-то не совсем удачный".

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По его словам, расширение люстрационного подхода позволит реализовать люстрацию в том формате, в котором она изначально была запланирована.

"Что касается нас персонально, то, я думаю, что до того времени как парламент примет этот закон о люстрации, мы сможем реализовать много успешных инициатив, а потом пойдем на заслуженный отдых", - подчеркнул замглавы ОП.

Как сообщалось, президент Зеленский предлагает распространить действие закона о люстрации (очищении власти) на экс-президента Украины Петра Порошенко, действующего главу Нацбанка (НБУ) Якова Смолия, премьера Владимира Гройсмана и его заместителей, спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

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Согласно поданному Зеленским законопроекту, под новую люстрацию должны также попасть главы и члены Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также нацкомиссий, осуществляющих госрегулирование в сферах связи и информатизации (НКРСИ), рынков ценных бумаг (НКЦБФР) и финансовых услуг (Нацкомфинуслуг). Помимо указанных лиц, в предложенном Зеленским законопроекте также значатся первый заместитель и заместители спикера Рады, главы Антимонопольного комитета, Фонда госимущества, генпрокурор, главы Службы безопасности, Службы внешней разведки.