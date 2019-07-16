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16.07.19 12:22

Советники лидеров "нормандской четверки" договорились об обмене пленными в течение месяца, - Пристайко

Внешнеполитические советники глав государств стран "нормандского формата"(Украина, Германия, Франция Россия) договорились об обмене удерживаемыми лицами в течение месяца. Конкретное количество лиц к обмену пока не определено.

Советники лидеров "нормандской четверки" договорились об обмене пленными в течение месяца, - Пристайко

Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Конкретное количество лиц к обмену пока не определено.

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Пристайко также сообщил, что следующую встречу внешнеполитические советники проведут в конце августа.

"Мы встретимся где-то в конце лета", - сказал он, отметив, что на этой встрече будут рассматривать результаты выполнения договоренностей, достигнутых 12 июля.

Соответственно, договоренности о встрече лидеров "нормандского формата" пока нет.

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