Тимошенко предлагает "Слуге народа" создать коалицию с проевропейскими силами в Раде, но не брать туда представителей предыдущей власти

Об этом она заявила в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы предлагаем, не зависимо от того, будет у президента самостоятельное большинство или нет, объединить в парламенте все демократические проукраинские проевропейские политические команды. Безусловно, я не считаю предыдущую власть таковой. Потому что там только лозунги были патриотические и проевропейские, а политика – коррумпированная и политика бедности", - сказала Тимошенко в понедельник вечером.

При этом политик допустила, что у партии "Слуга народа" по итогам выборов в Верховную Раду может быть самостоятельное большинство. "И может такое реально случиться, что им не нужна будет коалиция, когда они сами будут формировать политику и сами управлять государством. По сути, вся власть будет в руках одной команды. И вся ответственность будет также на одной команде", - сказала Тимошенко.

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