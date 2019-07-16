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16.07.19 12:52

СБУ заявляет о проведении одной из самых масштабных антихакерских операций за последнее десятилетие

В СБУ заявили о блокировании работы международной хакерской группировки.

СБУ заявляет о проведении одной из самых масштабных антихакерских операций за последнее десятилетие

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

О подробностях блокирования работы международной хакерской группировки сегодня расскажет и.о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов на брифинге, который состоится в 16:00 в пресс-центре СБУ (ул. Владимирская, 35).

В свою очередь начальник Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook написала следующее: "Служба безопасности Украины провела операцию, подобных которой по масштабам хакерского мира за последнее десятилетие были единицы. Подробности на брифинге Службы безопасности Украины".

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Она добавила, что на пресс-конференции будут присутствовать представители ФБР и Секретной Службы США.

СБУ заявляет о проведении одной из самых масштабных антихакерских операций за последнее десятилетие 01

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