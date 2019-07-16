"Мы должны быть амбициозными", - Зеленский поручил разработать план для проведения Олимпийских игр в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Президент Украины во время встречи с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым и президентом Олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой на территории государственного предприятия "Олимпийский научно-спортивный центр "Конча-Заспа" во вторник.

"Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными", - сказал Зеленский.

По словам главы государства, сейчас нужно развивать спортивную инфраструктуру, которую потом можно будет использовать для проведения Олимпийских игр.

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"Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь", - заявил Зеленский.

В свою очередь Бубка отметил, что ближайшие Олимпийские игры, на проведение которых Украина может подавать заявку - это зимняя Олимпиада в 2030 году или летняя - в 2032 году.

Вместе с тем президент Национального олимпийского комитета Украины отметил, что сейчас наиболее реалистично провести в нашей стране одни из следующих зимних или летних Юношеских Олимпийских игр.