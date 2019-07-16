Основная проблема "Укроборонпрома" - имиджевая. Общество не верит, что компания управляется прозрачно и эффективно, - Абромавичус

Об этом он заявил в интервью ЛигаБизнесИнформ, передает Цензор.НЕТ.

"Основная - имиджевая. Общество не верит, что компания управляется прозрачно и эффективно. Это создает очень серьезные проблемы на наших экспортных рынках, потому что наши партнеры тоже читают СМИ. Плохая репутация усложняет процесс привлечения качественно других людей. Нужно менять имидж, менеджмент, структуру. Вторая - коррупция внутри компании. Предыдущее руководство страны создало условия для ручного управления. Это повлекло за собой большое количество коррупционных схем, которые сейчас трудно ликвидировать. Часто отдельно взятые предприятия де-юре подконтрольны концерну, а фактически - нет. Третье - проблемы за пределами УОП. Например, с планированием и стратегированием ОПК. Планирование гособоронзаказа идет на очень короткий срок. Соответственно, заводы не знают, что Минобороны будет заказывать даже на шесть месяцев вперед. Они медленно делятся своими планами и еще медленнее перечисляют деньги предприятиям УОП. Это реально острая проблема, но она решаемая. Верю, что в течение года ситуацию поменяем кардинально в лучшую сторону", - рассказал Абромавичус.

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"Люди имеющие бизнес в этой отрасли не должны даже близко подходить к формированию политики или к ключевым госпредприятиям в этом же секторе. Когда мы будем проводить кадровые перестановки внутри менеджмента, одним из трех главных требований к кандидатам будет отсутствие конфликта интересов", - добавил он.

"Что касается существующих руководителей - всех еще лично не знаю. Но вижу отдельно взятые компетенции. Например, в экспортном направлении есть отдельные люди, которые понимают, чем занимаются и готовы продавать больше. Есть у нас легендарные люди в производстве. Например, генконструктор КБ Луч господин Коростелев. Наши международные партнеры считают его одним из величайших людей мира в секторе ракетостроения. Слабые места связаны со всем, что касается финансов, закупок, планирования, капитальных вложений. Здесь мы отстаем на десятилетия, потому что базовое понимание этих вещей просто отсутствует. Набсовет и новый топ-менеджмент внесет здесь серьезные корректировки", - отметил Абромавичус.

"Я не могу сейчас говорить о конкретных персоналиях, но подтверждаю, что кадровые изменения затронут не только руководителя Укроборонпрома - мы созрели для того чтобы они были более глубокими. Когда открываешь интернет, а оттуда льется негатив на человека, как из ящика пандоры, - страдает имидж компании и имидж руководства страны в целом. Нам с такими людьми не по пути. Кадровая политика будет базироваться на нескольких ключевых принципах. На первом месте - лояльность к трансформации компании. Нужны люди, которые понимают, что необходимы кардинальные, практически революционные, изменения в компании. Второе - отсутствие конфликта интересов и добропорядочность. Уоррен Баффет как-то сказал: "С плохим человеком не сделаешь хорошей сделки". Я придерживаюсь такого мнения. Третье - патриотизм. Нельзя в эту чувствительную отрасль привлекать людей сомневающихся в геополитическом векторе развитии страны", - резюмировал он.