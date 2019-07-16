Некоторые "пересидели" на своем рабочем месте, - Пристайко назвал причину замены 12 послов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом сегодня рассказал замглавы Офиса президента Вадим Пристайко.

"Большинство из них находятся в должности значительно больший срок, чем традиционные сроки для украинской дипломатии, в среднем 4-5 лет. Некоторые послы пересидели вдвое больше", - сказал он.

Пристайко отметил, что некоторые из послов, которых намерен уволить Зеленский, назначены не при Порошенко, а "несколько ротаций президентов назад".

По его словам, госсекретарь МИД сегодня и вчера обзвонил каждого из руководителей иностранных дипмиссий, которых планируется сменить, "Мы бы не хотели, чтобы наши руководители миссий, которых мы уважаем, получили эту информацию из интернета", - добавил Пристайко.

При этом посольство Украины в РФ останется в том же составе - им управляет временно поверенный по делам Украины в России, отметил замглавы ОП.

Напомним, что вчера, 15 июля, в рамках обновления дипломатического корпуса Украины Президентом принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру.

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