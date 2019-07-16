Идея понятная, но лично мне не нравится ее реализация, - Пристайко о предложенной Зеленским люстрации

Об этом он сообщил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я понимаю, чего хочет достигнуть президент. У него есть интересная идея, которая, наверное, апеллирует ко многим слоям населения. Он, например, сказал, что мечтает о том, чтобы в правительстве были новые люди, которые не помнят, как было при Советском Союзе. Минимальные знания арифметики позволяют посчитать возраст этих людей, и очевидно, они не могли работать в предыдущих правительствах. Идея понятная, но лично мне не нравится ее реализация", - сказал Пристайко.

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При этом он выразил готовность покинуть должность, если такое решение будет принято.

"Я не поддерживаю люстрацию каждого. Я считаю, что преемственность должна сохраняться, иначе мы каждый раз будем начинать сначала", - сказал Пристайко, отметив, что президент знает о его позиции по этому вопросу.

Как сообщалось, президент Зеленский предлагает распространить действие закона о люстрации (очищении власти) на экс-президента Украины, главу Нацбанка (НБУ), премьера и его заместителей, спикера Верховной Рады.

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Согласно поданному Зеленским законопроекту, под новую люстрацию должны также попасть главы и члены Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также нацкомиссий, осуществляющих госрегулирование в сферах связи и информатизации (НКРСИ), рынков ценных бумаг (НКЦБФР) и финансовых услуг (Нацкомфинуслуг). Помимо указанных лиц, в предложенном Зеленским законопроекте также значатся первый заместитель и заместители спикера Рады, главы Антимонопольного комитета, Фонда госимущества, генпрокурор, главы Службы безопасности, Службы внешней разведки.

Стоит отметить, что таким образом под люстрацию попадают и назначенные Зеленским секретарь СНБО Александр Данилюк, глава набсовета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус (оба ранее возглавляли Министерство экономики), а также глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев (является действующим народным депутатом от фракции "Батькивщина"). Такжже под лустрацию в таком случае попадает и сам Пристайко, занимавший должность первого заместителя министра иностранных дел до 2017 года.