Тема миротворческой миссии на Донбассе не затрагивалась на встрече советников лидеров "нормандской четверки", - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Вадим Пристайко.

"Миротворческая миссия как идея не отбрасывалась, но исходя из того, что мы сейчас пытались помочь минской группе провести переговоры. Как вы знаете, в самих минских договоренностях нет такой идеи, как миротворческая операция. То в этот раз мы не затрагивали эту тему", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советники лидеров "нормандской четверки" договорились об обмене пленными в течение месяца, - Пристайко

Напомним, в октябре 2018 года МинВОТ разработало примерную модель миротворческой миссии на Донбассе.

26 сентября Порошенко призвал Организацию Объединенных Наций ввести миротворческую миссию на Донбасс в рамках одного из мероприятий 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция уже заявили о готовности принять участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе. Идею введения миротворцев поддержал и президент Польши Анджей Дуда. Порошенко заявлял, что в миротворческой миссии на Донбассе готовы принять участие более 40 стран.