Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
16.07.19 13:47

В рамках переговоров с РФ всегда звучит фамилия Вышинского, - Пристайко

Заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко заверил, что в рамках переговоров с РФ всегда упоминается главный редактор "РИА Новости - Украина" Кирилл Вышинский.

вышинский

Отвечая на вопросы журналистов, Пристайко отметил, что не может рассказать детали разговора президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, но "действительно, фамилия Вышинского всегда есть в рамках переговоров с Российской Федерацией", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если будут приняты решения, вы увидите их в ближайшее время", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пропагандиста Вышинского пока невозможно передать России, - Луценко

Отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли тема возращения в СЦКК российской стороны, Пристайко сказал: "Нет, этот вопрос не обсуждался".

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100