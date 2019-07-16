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16.07.19 14:21

Глава МИД Венгрии Сийятро: Снимем вето на переговоры Украины с НАТО, если вернете закарпатским венграм обучение на родном языке

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия снимет вето на переговоры Украины с НАТО по возвращении закарпатским венграм права на обучение на родном языке и предоставит € 50 млн на развитие пограничной инфраструктуры.

Глава МИД Венгрии Сийятро: Снимем вето на переговоры Украины с НАТО, если вернете закарпатским венграм обучение на родном языке

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал Сийярто 16 июля в Институте им. Ференца Ракоци II в украинском Берегово.

"Новый этап в отношениях Украины и Венгрии возможен только после выборов в парламент. Мы откровенно надеемся на то, что в Киеве сложится такая ситуация в парламенте, что сделает возможным значительное улучшение отношений между нашими странами", - сказал Сийярто.

Он добавил, что венгры разработали план по улучшению отношений между Украиной и Венгрией.

"У нас есть план, как надо улучшать эти отношения, но для этого нам нужна и украинская власть. Как только она вернет венгерской общине ее право на обучение на родном языке, мы сможем наладить очень интенсивное экономическое сотрудничество на благо двух стран. Мы имеем на это € 50 млн. Из этих денег можно развивать инфраструктуру, в частности, мы готовы построить 4 новых КПП на границе между Венгрией и Украиной, а также наладить сотрудничество комиссий в вопросах нацменьшинств, экологических вопросах", - подчеркнул глава МИД Венгрии, пообещав также снять вето на переговоры между Украиной и НАТО.

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