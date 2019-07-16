РФ перебросила на территорию оккупированного Донбасса дополнительные снайперские подразделения, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Командование российско-оккупационных войск принимает меры для усиления психологического воздействия на военнослужащих украинских силовых структур. Речь идет об увеличении потерь личного состава в передовых подразделениях Объединенных сил за счет переброски с территории РФ на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей дополнительных снайперских подразделений, вооруженных в т.ч. снайперскими винтовками иностранного производства", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что одновременно принимаются меры по недопущению разоблачения высшего офицерского состава ВС РФ, которые проходят службу в органах военного управления 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ за счет усиления их охраны подразделениями специального назначения.