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16.07.19 14:38

Враг в течение получаса выпустил по позициям ОС вблизи Опытного два десятка мин запрещенных калибров, - Минобороны

По состоянию на 12 часов сегодня, 16 июля, российско-оккупационные войска осуществили 2 обстрелы.

военнослужащие

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом во время традиционного брифинга сообщил спикер ведомства полковник Максим Праута.

"На луганском направлении с половины первого ночи враг в течение 20 минут обстреливал опорные пункты подразделений Объединенных сил, которые оборудованы вблизи Крымского. Со стороны Славяносербска оккупанты выпустили 8 мин калибра 82 мм, а также вели огонь из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

На донецком направлении после 4 утра в течение получаса на позициях наших войск вблизи Опытного разорвались 11 мин 120- и 10 мин 82-мм калибров", - сообщил он.

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По имеющейся информации, потерь среди военнослужащих Объединенных сил с начала суток нет.

Потери врага в результате ответного огня со стороны наших войск уточняются.

"Подразделения Объединенных сил надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения", - добавил Праута.

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