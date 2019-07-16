Враг в течение получаса выпустил по позициям ОС вблизи Опытного два десятка мин запрещенных калибров, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом во время традиционного брифинга сообщил спикер ведомства полковник Максим Праута.

"На луганском направлении с половины первого ночи враг в течение 20 минут обстреливал опорные пункты подразделений Объединенных сил, которые оборудованы вблизи Крымского. Со стороны Славяносербска оккупанты выпустили 8 мин калибра 82 мм, а также вели огонь из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

На донецком направлении после 4 утра в течение получаса на позициях наших войск вблизи Опытного разорвались 11 мин 120- и 10 мин 82-мм калибров", - сообщил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Террористы несколько раз пытались подойти к позициям ОС возле Светлодарска, но понесли потери, - штаб. ФОТОрепортаж

По имеющейся информации, потерь среди военнослужащих Объединенных сил с начала суток нет.

Потери врага в результате ответного огня со стороны наших войск уточняются.

"Подразделения Объединенных сил надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения", - добавил Праута.