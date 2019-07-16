Приватизация оборонных заводов преждевременна. Об этом сейчас даже не стоит дискутировать, - Абромавичус

Об этом заявил глава набсовета УОП Айварас Абромавичус в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

"Корпоратизацию конечно нужно делать, но мы не говорим о приватизации. Я считаю, что это настолько преждевременно, что даже не стоит об этом сейчас дискутировать. Если простым языком, то это позволит компаниям избавиться от излишнего вмешательства политиков в их хозяйственную деятельность, сделать реальную оценку имущества, стать более понятным субъектом для привлечения внешнего финансирования. Это также поможет прозрачно реализовать неиспользуемое имущество, которое сейчас ржавеет и гниет. А продав его, можно реинвестировать деньги в развитие. Это открывает множество возможностей вести нормальную бизнес-деятельность, в том числе создавать набсоветы", - заявил он.

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"Сейчас никто не знает, сколько и чего у нас есть. К тому же все по чуть-чуть растаскивается. Нужно проводить инвентаризацию. Выяснять что не нужно, затем от этого прозрачно избавляться и реинвестировать обратно в компанию", - добавил он.

"Например, ко мне обратилась компания из Западной Европы. Говорят: "У вас есть предприятие, которое 30 лет ничего оборонного не производит. Есть только часть продукции двойного назначения. Готовы на этом предприятии производить вышки для ветряных электростанций на $60 млн в год". Но из-за того, что в Украине некорпоратизированные компании, они юридически не имеют право создать совместное предприятие. А просто отдать заказ и не участвовать в капитале проекта они не хотят. Поэтому будут искать площадку у частных собственников. Мы должны понимать, что потеряли российский рынок, а у некоторых предприятий зависимость от него была феноменальная. И этого рынка больше не будет. Такие заводы, возможно, должны переходить на другие высокотехнологичные направления", - отметил Абромавичус.