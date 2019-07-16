"Не надеется ни на кого": жена "крымского диверсанта" Захтея рассказала об ухудшении его состояния

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Он лечится или снимает симптомы хронических болезней теми медикаментами, которые я привожу. Болезни никуда не делись, медицинская помощь в колонии, к сожалению, поверхностная. У него хронический гастрит, я вот постоянно привожу необходимые таблетки. Спина - это вообще больная тема, спать на одном боку не может. Кроме этого, еще и гайморит хронический, выйдет на прогулку, даже если небольшой ветер, продует - сразу обострение. В этот раз заметила, что на пальцах опухли суставы, это сопровождается сильными болями. Раньше этого не было", - отметила жена Захтея.

Она также обратила внимание на то, что моральное состояние мужа ухудшилось.

"Очень нервный стал, раньше хоть на что-то надеялся, а сейчас даже не надеется ни на кого, не хочет себя радовать какими-то мечтами. Говорит, когда со свидания возвращаюсь, будто снова только сел в тюрьму", - рассказала Оксана Захтей.

Напомним, 16 февраля Верховный суд Крыма приговорил фигуранта "дела украинских диверсантов" Андрея Захтея к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тысяч рублей (около 105 тысяч гривен).

10 августа 2016 года Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что в оккупированном Крыму якобы предотвращен ряд террористических актов, "подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова". Андрей Захтей - подписал досудебное соглашение со следствием. Одним из условий подписания соглашения со стороны следствия был отказ от адвоката по соглашению.

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