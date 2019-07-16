Для команды Зеленского разговоры с Путиным - это не табу, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщиет "Интерфакс-Украина"

"Телефонные разговоры (с Путиным. – Ред.) будут. 99% этого разговора было посвящено освобождению наших моряков и заложников, на эту тему мы готовы говорить каждый день, если нужно для того, чтобы этот процесс продвигался… Конкретной даты нет", - сказал Пристайко на брифинге во вторник в Киеве.

Представитель ОП подчеркнул, что для команды президента Зеленского разговоры с Путиным - это не табу.

"Вопрос расширения "нормандского формата" обсуждается не первый раз и не только этим президентом, но и его предшественником тоже. Есть ряд наций, которые высказывают свою заинтересованность в том ,чтобы принять участие. Не хочу называть всех, но вы знаете, что и Канада хотела бы принять участие, и Польша предлагала свои услуги, США – это логичный выбор… Формально, ответ на ваш вопрос – не рассылали приглашения, ни Великобритании, ни США принять участие в этих переговорах в составе нормандского формата", - рассказал дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы всегда четко давали понять, что приветствуем прямые переговоры с целью разрешения конфликта в Украине", - МИД Германии о телефонном разговоре Путина и Зеленского

При этом Пристайко добавил, что украинская сторона не может вечно работать в тех форматах, если они не приносят мир.

"Если мы увидим и убедимся в том, что эти форматы исчерпали себя, то мы будем искать другие форматы", - отметил он.

Напомним, 11 июля Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.