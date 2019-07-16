Смешко считает "подбор людей" основной проблемой Зеленского

Об этом заявил лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко во время интервью с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Все начинается с людей. У него как у президента главная сейчас проблема - как подобрать подходящих людей, как не ошибиться в кадровом назначении. Поставить профессиональных, патриотических и порядочных людей, которые подняли бы экономику и изменили ее модель в принципе, чтобы мы от сырьевого придатка вернулись к индустриально-инновационному развитию. Людей, которые начали бы строить настоящую сильную армию. Стратегическими резервами восстановили военно-промышленный комплекс там, где мы можем еще спасти его и создать. У нас есть прекрасные образцы, но нужна государственная поддержка, привлечение инвестиций. Кстати, есть рынок третьего мира, которому мы можем продавать все это", - сказал Смешко.

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Кроме того политик отметил, что информационная безопасность должна стать наступательной.

"Дальше – военно-дипломатическая сфера и вообще политико-дипломатическое направление. Министерство иностранных дел должно превратиться в наиболее профессиональное государственное учреждение. Информационная безопасность, причем наступательная безопасность извне, а не только внутреннее информационное пространство", - сказал Смешко.

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Во время разговора лидер партии "Сила и Честь" согласился с первым президентом в том, что Зеленскому надо брать только систему и большие вопросы.

"Как гарант Конституции, у него есть огромные рычаги, даже Служба безопасности. Она подчинена ему. Если профессионально ее почистить, просто ребята зашли бы в Антимонопольный комитет и спросили, как выполняется антимонопольное законодательство... И изменилась бы тарифная политика. Главная лакмусовая бумажка - это наличие в стране среднего класса. Он должен расти, должно расти благосостояние, бедность должна быть преодолена. Все эти рычаги если на системном уровне запустить, то поверьте мне, через полгода Украину нельзя будет узнать", - отметил Смешко.