Украина официально не приглашала США и Великобританию присоединиться к нормандскому формату, - Пристайко

"Вопрос расширения нормандского формата обсуждается не первый раз… Есть ряд наций, которые высказывают свою заинтересованность в том, чтобы принять участие… Это не тайна, что Канада хотела участвовать, Польша предлагала свои услуги… Формально, официально – нет, не присылали приглашения ни Великобритании, ни Соединенным Штатам принять участие в переговорах в нормандском формате", – заявил Пристайко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



Он добавил, что "нормандский формат – это не Библия, так же, как и минский формат". "Мы не можем с вами бесконечно работать в рамках этих форматов, если они не приносят мира на нашу землю… Если мы увидим, что эти форматы себя исчерпали, мы будем искать другие форматы", – добавил замглавы Офиса президента. Он отметил, что именно об этом в общих чертах давал сигнал президент Украины Владимир Зеленский.

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Ранее Зеленский предложил Путину провести в Минске переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе с участием президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Меркель и президента Франции Макрона.