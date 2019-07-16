КС признал конституционным закон о декоммунизации (обновлено)

Об этом заявила в Facebook министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает Цензор.НЕТ.

Такое решение суд принял во вторник после проведения заседания в закрытом режиме.

"Языковая статья закона Украины "Об образовании" признана конституционной!!! Надежные источники, которым можно доверять", - написала Гриневич.

В свою очередь, директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович, ссылаясь на поступившую к нему информацию, также сообщает о том, что КС признал конституционным статью 7 закона "Об образовании".

"Итак, "языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык", - написал Вятрович в своем аккаунте в Twitter.

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