КС признал конституционным закон о декоммунизации (обновлено)

Об этом заявила в Facebook министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает Цензор.НЕТ.
Такое решение суд принял во вторник после проведения заседания в закрытом режиме.
"Языковая статья закона Украины "Об образовании" признана конституционной!!! Надежные источники, которым можно доверять", - написала Гриневич.
В свою очередь, директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович, ссылаясь на поступившую к нему информацию, также сообщает о том, что КС признал конституционным статью 7 закона "Об образовании".
"Итак, "языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык", - написал Вятрович в своем аккаунте в Twitter.