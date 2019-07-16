"За кулисами" ведется дипломатическая работа. Итальянской власти много раз объясняли, что мы не допустим такого обращения с нашими людьми, - Пристайко о деле Маркива

Об этом во время брифинга сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Судебные дела - достаточно чувствительная вещь. Мы не хотим давать оружие тем, кто скажет, что официальные власти Украины вмешиваются и давят. Для этого существует консул, который имеет право выступать от имени Украинского государства в суде. Все другие механизмы тоже используются", - отметил Вадим Пристайко.

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"Государство Украина помогает в этом судебном деле. Работу ведут не только адвокаты. "За кулисами" ведется дипломатическая работа. Итальянской власти, хотя она официально не вовлечена, много раз объясняли, что мы не допустим такого обращения с нашими людьми. Более того, это дело становится политическим", - отметил Вадим Пристайко.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины отметил, что в этом деле есть специфические моменты, которые влияют на решение суда. В частности, это итальянское гражданство Виталия Маркива.

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"Мы работаем, об этой ситуации известно Президенту, скоординированные действия с Министерством иностранных дел и другими ведомствами", - сказал он.

Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.