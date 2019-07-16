Разговор с Зеленским о моряках означает, что Кремль не играет против него на выборах, - "Коммерсант"

Об этом пишет обозреватель издания "Коммерсант" Максим Юсин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Договариваться о судьбе Донбасса, условиях транзита газа, освобождении военнопленных и моряков придется все равно не с оппозицией, а с реальной властью, то есть с командой нового президента и стоящими за ней теневыми игроками. В Кремле это, видимо, понимают. Иначе чем объяснить явные жесты в адрес президента Украины, например, телефонный разговор с ним Владимира Путина? Если бы Москва играла против Зеленского, эту беседу под благовидным предлогом вполне можно было бы отложить и провести уже после выборов. Но этого сделано не было. Разговор не просто состоялся, но и, судя по всему, имел практические результаты, следствием чего стала заметная активизация усилий по освобождению удерживаемых лиц", - отмечает журналист.

Читайте также: Смешко считает "подбор людей" основной проблемой Зеленского

По его мнению, в нынешней избирательной кампании Москва играет за Медведчука, но не против Зеленского.

"Как представляется, Кремль вполне устраивает сценарий, при котором сторонники президента сформировали бы однопартийное большинство, не вступая в коалицию с национально ориентированными движениями типа "Голоса" Святослава Вакарчука. В этом случае возможны два варианта, оба для Москвы неплохие: либо заключить с новым руководством Украины масштабные, немыслимые ранее договоренности по Донбассу и другим вопросам, что позволило бы уменьшить напряженность в отношениях с Западом и приблизить снятие европейских санкций; либо, убедившись в недоговороспособности даже этой украинской власти, донести до того же Запада мысль – с Киевом вести дела невозможно, к конструктивному диалогу он не способен, поэтому давайте разблокировать наши отношения без оглядки на него", - заключает Юсин.