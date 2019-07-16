Языковая статья закона об образовании признана конституционной, - Гриневич

Об этом на своей фейсбук-странице сообщила министра науки и образовании Лилия Гриневич, информирует Цензор.НЕТ.

"Языковая статья закона Украины "Об образовании" признана конституционной", - написала она.

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По ее словам, это информация из "надежных источников".

Напомним, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон "Об образовании", который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух или более языках. Лицам, которые принадлежат к национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение на родном языке наряду с украинским в отдельных классах коммунальных заведений дошкольного и начального образования.

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Впоследствии Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене.

В ЕС призвали Украину принять законодательство, продлевающее переходный период до 2023 года и регламентирующее нераспространение ст.7 этого закона, касающейся языка образования, на частные школы. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что поддерживает продление на 4-5 лет переходного периода имплементации языковой статьи 7 закона об образовании.