Коррупция в портах и злоупотребления экоинспекции – фрагмент глобальной коррупции, которая процветала при прежней власти, - советник президента Устенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал 112.ua экономист, советник президента Украины Олег Устенко.

"Порты – это показатель того, с чем сталкивались те, кто заходил в страну: импортеры, экспортеры, логисты. Инвесторы знали, что Украина – высококоррумпированная страна. Они видели, что несмотря на риторику прежней администрации и заверения, что коррупция снижается, реального снижения не наблюдалось. В результате объёмы инвестиций в страну с каждым годом падали. Если в прошлом году было 2 млрд долл. прямых иностранных инвестиций, годом ранее 2,5 млрд долл., то в этом году всего 1,5 млрд долл. Инвесторы были четко осведомлены о том, что в Украине проблемы с инвестиционным климатом. Коррупция в портах и злоупотребления экоинспекции – это отдельное зерно в целостной картине глобальной коррупции в стране".

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После того, как о проблеме после визита в Одесский порт заявил президент Владимир Зеленский, поставив задачу разобраться в ситуации главе Государственной таможенной службы Максиму Нефедову, Кабмин заявил о намерении урегулировать проблему.

"Но ведь и ранее Кабмин знал о проблеме, но при этом ничего не предпринимал", - отмечает Устенко. Он не верит, что правительство сможет реально урегулировать ситуацию. "Уходящий Кабмин на фоне уходящей Рады. Их заявления выглядят как часть политической игры, которую начала уходящая власть", - отметил Устенко.

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Отметим, Максим Нефедов на днях выразил обеспокоенность деятельностью представителей Государственной экологической инспекции в морских портах Украины. "В конце апреля на последнем "дерегуляционном" заседании Кабмина правительство приняло постановление №367, которым отменило контроль Госэкоинспекции изолированного балласта во время пребывания судов во внутренних морских водах или территориальном море. Это печально известные проверки балластных вод, когда инспектор "видит" пятна нефти на воде и задерживает корабль в порту, пока "что-то не произойдет". А каждый день простоя — десятки тысяч долларов расходов", — написал Нефедов на своей странице в Facebook.

По словам главы таможенной службы, эта дерегуляция была "глотком свежего воздуха" для судовладельцев и надеждой на улучшение имиджа Украины в глазах мирового морского сообщества. По оценкам рынка, общая сумма потерь от неправомерной деятельности инспекторов составляла до 200 млн долларов в год в виде несозданного ВВП и недополученных государством и бизнесом доходов.

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Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что до рассмотрения нового порядка Кабмин приостанавливает экологические проверки в портах. "До тех пор, пока мы примем решение, проверки в портах, наложение санкций будет остановлено, чтобы избежать злоупотреблений", - подчеркнул он.

Кроме того, Гройсман подчеркнул, что правоохранительные органы отныне будут больше внимания уделять сообщениям о коррупции в действиях Госэкоинспекции.