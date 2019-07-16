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16.07.19 18:35

Украинцев призывают приходить на судебные заседания по делам Майдана, чтобы "не допустить безнаказанности"

Экс-беркутовца Сергея Тамтуру, подозреваемого в убийстве 48 майдановцев, суд выпустил под домашний арест. Если бы не присутствующие в зале активисты, отпустили бы всех пятерых подсудимых.

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Такое мнение высказано на странице общественной организации "Родина Героїв Небесної Сотні", информирует Цензор.НЕТ.

"Закончилась эпоха Достоинства! За эти недели уже третий раз освобождают из-под стражи обвиняемых в преступлениях против мирных граждан во время Революции Достоинства.

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Основания - решение КСУ о возможности альтернативы содержания под стражей при обвинении в особо тяжких преступлениях.

Так вышел на свободу генерал СБУ Щеголев - обвиняемый в организации так называемой "антитеррористической операции" 18-20 февраля, а сегодня вышел на свободу Сергей Тамтура, один из 5 беркутовцев, задержанных и обвиняемых в убийстве 48 Героев Небесной Сотни и покушении на убийства 80 протестующих. Такое решение принял Святошинский районный суд.

Мы помним как Дмитрий Садовник и многие другие беркутовцев после освобождения из-под стражи сбежали в РФ.

Ненаказанное зло порождает еще большее зло...

Лиц, причастных к преступлениям против мирных граждан, назначают на новые должности.

Как быстро мы все забыли о цене, которая была уплачена за шанс изменить Страну.

Мы призываем всех сознательных граждан приходить на судебные заседания, контролировать действия судов и не допустить безнаказанности.

Мы благодарим всех, кто пришел сегодня в зал суда, если бы не вы, может быть, сегодня все 5 обвиняемых были бы на свободе", - говорится в сообщении.

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Украинцев призывают приходить на судебные заседания по делам Майдана, чтобы не допустить безнаказанности 01

Напомним, 16 июля суд изменил меру пресечения Сергею Тамтуре на домашний арест. Другим четырем обвиняемым арест продлили на 60 суток.

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