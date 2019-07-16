Враг с начала суток 16 июля 4 раза нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней своодке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил:
вблизи Опытного - из минометов калибра 120 и 82 мм;
рядом с Новотроицким - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
по окраине Верхнеторецкого - со станкового противотанкового гранатомета, противотанкового ракетного комплекса и крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил:
неподалеку Крымского - из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются".