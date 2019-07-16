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16.07.19 19:57

Начальник отделения полиции на Николаевщине задержан при получении 1 тыс. долл. взятки за возможность работать в курортной зоне, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке заместителя начальника Березанского отделения полиции Очаковский отдела ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Начальник отделения полиции на Николаевщине задержан при получении 1 тыс. долл. взятки за возможность работать в курортной зоне, - ГБР 01

По предварительной информации: полицейский требовал и получил взятку в размере 1 тыс. долларов от частного предпринимателя. Взяточник пообещал не препятствовать предпринимателю осуществлять торговую деятельность в курортных зонах Николаевщины - "Луговое" и "Рыбаковка".

Полицейский задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения взятки.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. З68 Уголовного кодекса Украины.Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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