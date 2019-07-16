Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
16.07.19 20:25

Памятник Жукову демонтирован на Киевщине. ФОТО

В г. Яготин Киевской области сегодня демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил общественный активист Вадим Поздняков, опубликовав фото демонтажа на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня в Яготине был демонтирован бюст Жукову. Мы больше года занимались бумажным футболом со многими инстанциями и в конце концов результат есть. Жукова - нет, и официальным методом. То же будет и с харьковским. Он следующий", - написал Поздняков.

Напомним, ранее власти Харькова восстановили памятник советскому военачальнику, а также вернули его имя одному из городских проспектов.

Сегодня стало известно, что Конституционный суд признал конституционным закон о декоммунизации, предусматривающий снос всех памятников коммунистическому режиму.

Памятник Жукову демонтирован на Киевщине 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100